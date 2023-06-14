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Dünya
AA 14.06.2023 17:30

Titreşen mekanik kapsül sindirim sistemi araştırmalarının önünü açabilir

ABD'li bilim insanları, bağırsak ve beyin bağlantısını gözlemlemek için mekanik sinyaller veren kapsüller kullanarak yeni çalışmaların önünü açtı.

Titreşen mekanik kapsül sindirim sistemi araştırmalarının önünü açabilir

Medical Press'in haberine göre, ABD'deki Laureate Beyin Araştırmaları Enstitüsünden (LIBR) araştırmacılar, vücut bütünlüğünü bozmadan bağırsak ve beynin iletişimini incelemek için yeni bir teknik geliştirdi.

Buna göre, 18-40 yaş aralığındaki 40 sağlıklı katılımcı, Vibrant Ltd. firmasının geliştirdiği "normal" ve "artırılmış" titreşim seviyeleri olan mekanik bir kapsül yuttu.

Karın röntgeniyle yeri tespit edilen kapsülün titreşimiyle, beyindeki parietal ve oksipital lobdan verilen nöral dönütler incelendi.

"Mide uyarılmış potansiyeller" olarak adlandırılan nöral dönütlerin genliği, titreşimin şiddeti ve katılımcıların tepki sürelerinin orantısal artış gösterdiği görüldü.

"Klinik yaklaşımı değiştirebilir"

Araştırma yazarlarından Dr. Sahib Khalsa, "Bu çalışmanın sonuçlarının muhtemel klinik uygulamaları dikkate değer. Titreşen kapsül metodu, beyin-bağırsak bağlantısıyla ilgili yeme bozuklukları ve huzursuz bağırsak sendromu, fonksiyonel dispepsi gibi bazı gastrointestinal sistem bozukluklarına klinik yaklaşımı değiştirebilir." açıklamasında bulundu.

Khalsa, bağırsak hareketlerinin gözlemlenmesini kolaylaştıran kapsülün, beyin-bağırsak etkileşiminin temellerini anlamaya yardımcı olduğunu ve kişiye özel, etkili tedavi stratejileri planlamayı mümkün kıldığını aktardı.

Khalsa kapsüle ilişkin "Başarılı tedavinin algısal ve biyolojik araçlarını tespit etme imkanlarını artırıyor." değerlendirmesini yaptı.

Mevcut uygulamalarda gastrointestinal algıyı ölçmek için cerrahi operasyonla boğaz, mide, kolon ya da rektuma balon ya da medikal prob yerleştiriliyor ancak bilimsel araştırmalar için bu yöntemlerin kullanılması etik değil.

Araştırmanın sonuçları, "Nature Communications" dergisinde yayımlandı.

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