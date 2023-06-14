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Dünya
AA 14.06.2023 17:07

Avusturya, NATO’nun Irak’taki misyonuna asker gönderecek

Avusturya’nın NATO’nun Irak’taki Eğitim ve Danışmanlık Misyonuna (NMI), bu ülkede istikrarın korunması, terör ve düzensiz göçle mücadele gibi alanlarda katkı sağlamak için 10 asker göndereceği bildirildi.

Avusturya, NATO’nun Irak’taki misyonuna asker gönderecek

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, tarafsız ve NATO üyesi olmayan Avusturya’nın Irak’a 10 asker göndereceği belirtildi.

Açıklamada, bölgede istikrarın korunmasında Irak’ın kilit rol oynadığına işaret edilerek, bu ülkenin güvenliğinin Avrupa ve Avusturya’yı doğrudan etkilediği vurgulandı.

"NATO’nun Eğitim ve Danışmanlık Misyonuna katılımımızla Iraklı müttefiklerimizin terör, göç nedenleri ve düzensiz göçe karşı verdikleri mücadeleye destek sağlayacağız" ifadesine yer verilen açıklamada, Avusturya’nın bu ülkeye yönelik insani yardım ve diplomatik çabalarının da süreceği kaydedildi.

Avusturya, Bağdat'ta Büyükelçilik açacak

Açıklamada, Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg’in, bu yılın sonuna kadar Irak’a resmi ziyarette bulunacağı ve Avusturya’nın Bağdat Büyükelçiliğini açacağı bilgisi paylaşıldı.

İkinci Dünya Savaşı sonrasında tarafsızlık ilkesini benimseyen Avusturya, herhangi bir askeri ittifaka üye ya da askeri çatışmada doğrudan taraf olmuyor.

Ancak Avusturya ordusu, NATO’nun 1994’te kurduğu "Barış için İttifak" isimli inisiyatifinde bugüne kadar çeşitli görevlerde bulundu.

Irak'taki NATO Misyonu'na asker gönderilebilmesi için 22 Haziran'da mecliste oturum düzenlenecek. Burada alınacak karar neticesinde askerler, Irak'a gidebilecek.

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