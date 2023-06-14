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Dünya
AA 14.06.2023 17:06

Stoltenberg, Ankara'daki üçlü toplantıyı değerlendirdi

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye-İsveç-Finlandiya arasında bugün Ankara'da yapılan toplantının yapıcı bir atmosferde geçtiğini, bir miktar ilerleme kaydedildiğini söyledi.

Stoltenberg, Ankara'daki üçlü toplantıyı değerlendirdi

Stoltenberg, 15-16 Haziran’daki NATO Savunma Bakanları Toplantısı öncesinde düzenlediği basın toplantısında soruları yanıtladı.

Türkiye, Finlandiya, İsveç ve NATO heyetlerinin yer aldığı üçlü mutabakat uyarınca tesis edilen Daimi Ortak Mekanizma'nın 4. toplantısı Ankara'da yapıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İstanbul'da ve Ankara'da yakın zaman önce görüşmeler yaptığını hatırlatan Stoltenberg, son görüşmede Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasındaki ortak mekanizmanın toplanması konusunda uzlaştıklarını belirtti.

Jens Stoltenberg, Ankara'da bugün yapılan görüşmeye kendisinin kabine şefinin katıldığını belirterek, "Az önce kendisiyle konuştum. Toplantının yapıcı bir atmosferde geçtiğini, bir miktar ilerleme bulunduğunu bildirdi. İsveç'in üye olarak onaylanması konusunda çalışmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Üyelik konusunda bir takvim sunamayacağını vurgulayan Stoltenberg, şunları kaydetti:

"İsveç (taahhütlerini) yerine getirdi. Anayasayı değiştirdiler, terörle mücadele yasasını sıkılaştırdılar ve Türkiye'ye silah ihracatı kısıtlamalarını kaldırdılar. İsveç'in Türkiye ile uzlaşılanlar üzerinden daha fazla ne yapılabilir meselesini konuşmasını memnuniyetle karşılıyorum. Örneğin; bu hafta PKK bağlantılı bir kişinin iadesi söz konusuydu. Bu hem terörle mücadele bakımından iyi hem de İsveç'in organize suçla mücadele çabaları bakımından iyi. Çünkü bu gruplar çoğunlukla birbiriyle bağlantılı. İsveç'te organize suça bulaşanlarla Türkiye'deki terör eylemlerine karışanlar sıklıkla aynı kişiler. İsveç'i en yakın zamanda üye olarak kabul etmek için çalışmaya devam edeceğiz."

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