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Dünya
AA 14.06.2023 16:40

Mayon Yanardağı'ndaki volkanik akıntı aylarca devam edebilir

Filipinler'de Mayon Yanardağı'nın patlaması sonucu başlayan volkanik akıntının aylarca devam edebileceği uyarısı yapıldı.

Mayon Yanardağı'ndaki volkanik akıntı aylarca devam edebilir

Filipinler Volkanoloji ve Sismoloji Enstitüsü Başkanı Teresito Bacolcol, Associated Press'e (AP) yaptığı açıklamada, Filipinler'in başkenti Manila'nın 330 kilometre güneydoğusundaki Mayon Yanardağı'ndan volkanik akıntının güneş ışığı altında görülemese de devam ettiğini belirtti.

Mevcut akıntının insan hayatını tehlikeye atmayacak seviyede olduğunu kaydeden Bacolcol, söz konusu volkanik olayın 3 ay veya daha fazla sürebileceği uyarısında bulundu.

18 bin kişi bölgeden tahliye edildi

Bacolcol, akıntılar her ne kadar yavaş ilerlese de insanların dikkatli olması gerektiğini belirterek, "Akıntı oldukça sakin ilerliyor, umarım bu şekilde devam eder." dedi.

Mayon Yanardağı 11 Haziran'da lav püskürtmeye başlamış, 18 bin kişi bölgeden tahliye edilmişti.

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