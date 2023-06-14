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Dünya
AA 14.06.2023 16:34

Kremlin: Rusya’ya saldırıları önlemek için Ukrayna askeri yapısının daha ileriye itilmesi gerek

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna’dan yapılan saldırılara karşı Rus vatandaşların güvenliğini sağlamak için bu ülkedeki askeri alt yapının sıhhi bir mesafeye itilmesi gerektiğini savundu.

Kremlin: Rusya’ya saldırıları önlemek için Ukrayna askeri yapısının daha ileriye itilmesi gerek
[Fotograf: AP]

Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Ukrayna topraklarında “sıhhi bölge” oluşturulabileceğine yönelik açıklamasını değerlendirdi.

Ukrayna topraklarından Rusya topraklarındaki sosyal alt yapıya, sivillerin evlerine ve sivil vatandaşlara yönelik saldırılar yapıldığını ifade eden Peskov, Kiev’in elinde daha karmaşık ve daha uzun menzilli silahların bulunduğuna dikkati çekti.

Peskov, “Bu yüzden vatandaşların güvenliğini sağlamak için bu askeri alt yapının sıhhi bir mesafeye itilmesi gerekecektir.” ifadesini kullandı.

"Rusya, Tahıl Anlaşması’nda sonsuz iyi niyet gösteremez"

Putin’in Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'na son verilebileceği yönündeki sözlerine ilişkin de açıklamalarda bulunan Peskov, Rusya’nın anlaşmayı uzatarak defalarca iyi niyet jesti yaptığını ve sorumlu bir yaklaşım sergilediğini dile getirdi.

Peskov, “Ancak ne yazık ki karşılıklılık ve kolektif Batı’nın Rusya ile anlaşmaların bir kısmını yerine getirme arzusu olmadığından elbette bu iyi niyet ve siyasi iradenin tezahürü sonsuz olamaz.” diye konuştu.

Ayrıca Peskov, Rusya’nın sürenin bitiminde anlaşmadan çekilebileceğini de sözlerine ekledi.

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