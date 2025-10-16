Titan denizaltısının çökmesinin nedeni açıklandı

Çarşamba günü yayımlanan nihai raporda, Titan’ın karbon fiber kompozit gövdesinde çok sayıda yapısal kusur bulunduğu ve gerekli dayanıklılık standartlarını karşılamadığı belirtildi.

NTSB, OceanGate şirketinin denizaltıyı yeterince test etmediğini ve “gerçek dayanıklılık düzeyinin farkında olmadığını” ifade etti.

Rapora göre, standart acil durum protokollerinin uygulanmaması, arama çalışmalarının da gecikmesine yol açtı. NTSB, “Bu yönergeler izlenseydi, kurtarma mümkün olmasa bile arama süresi ve kaynak kullanımı azaltılabilirdi,” dedi.

Önlenebilir bir facia

NTSB’nin bulguları, ABD Sahil Güvenliği’nin ağustos ayında yayımladığı raporla örtüşüyor. Sahil Güvenliği, Titan’ın çökmesini “önlenebilir bir olay” olarak nitelendirmiş ve OceanGate’in güvenlik uygulamalarında “ciddi eksiklikler” bulunduğunu tespit etmişti.

Washington merkezli özel şirket OceanGate, kazadan kısa süre sonra faaliyetlerini durdurmuştu. Şirket, ağustos ayında yayımlanan ilk raporun ardından, hayatını kaybedenlerin ailelerine taziye mesajı iletmişti.

Beş kişi hayatını kaybetmişti

Titan denizaltısının 18 Haziran 2023 sabahı yaptığı dalış, batığın yaklaşık 700 kilometre güneyinde, Kanada açıklarında felaketle sonuçlanmıştı. İletişim kesildikten iki saat sonra denizaltı kaybolmuş, günler süren uluslararası arama kurtarma çalışmaları sonunda hiç kimsenin hayatta kalmadığı belirlenmişti.

Kazada, OceanGate CEO’su Stockton Rush, Fransız deniz kaşifi Paul-Henri Nargeolet (“Bay Titanik”), İngiliz milyarder Hamish Harding, Pakistanlı iş insanı Shahzada Dawood ve 19 yaşındaki oğlu Suleman Dawood hayatını kaybetmişti.

Yeni düzenleme önerisi

NTSB, raporunda Sahil Güvenliği’ne insan taşımaya uygun denizaltı ve basınçlı araçlar için uzman paneli kurulması tavsiyesinde bulundu. Ayrıca, bu panelin bulgularına dayanarak özel denizaltı seferlerini kapsayan yeni güvenlik standartları oluşturulması çağrısında bulundu.

Titan, 2021 yılından itibaren Titanik enkazına ticari dalışlar gerçekleştiriyordu. Ancak 2023’teki trajik olay, özel sektör tarafından yürütülen derin deniz keşiflerine yönelik denetim ve güvenlik tartışmalarını yeniden alevlendirdi.