Haydut İsrail ordusu, Kudüs'ün kuzeyinde 2 Filistinliyi yaraladı

Filistin Kızılayından yapılan açıklamada, İsrail askerlerinin Kalendiya ve er-Ram beldelerinde gerçek mermi ile yaraladığı 2 Filistinlinin hastaneye ulaştırıldığı belirtildi.

Filistin haber ajansı WAFA'nın haberinde ise işgal altındaki Kudüs'ün kuzeyindeki Kalendiya'da İsrail askerlerinin ayrım duvarı yakınında bulunan Filistinlilerin evlerine doğru çok sayıda göz yaşartıcı gaz attığı aktarıldı.

Göz yaşartıcı gaz sebebiyle çok sayıda kişinin boğulma tehlikesi geçirdiği ve bu kişilere bölgede tıbbi müdahale yapıldığı kaydedildi.

İsrail'in, Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.