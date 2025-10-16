Parçalı Bulutlu 9.7ºC Ankara
Dünya
AA 16.10.2025 05:36

Haydut İsrail ordusu, Kudüs'ün kuzeyinde 2 Filistinliyi yaraladı

Katil İsrail ordusunun işgal altındaki Kudüs'ün kuzeyindeki Kalendiya ve er-Ram beldelerinde ateş açması sonucu 2 Filistinli yaralandı.

Haydut İsrail ordusu, Kudüs'ün kuzeyinde 2 Filistinliyi yaraladı
[Fotoğraf: Arşiv]

Filistin Kızılayından yapılan açıklamada, İsrail askerlerinin Kalendiya ve er-Ram beldelerinde gerçek mermi ile yaraladığı 2 Filistinlinin hastaneye ulaştırıldığı belirtildi.

Filistin haber ajansı WAFA'nın haberinde ise işgal altındaki Kudüs'ün kuzeyindeki Kalendiya'da İsrail askerlerinin ayrım duvarı yakınında bulunan Filistinlilerin evlerine doğru çok sayıda göz yaşartıcı gaz attığı aktarıldı.

Göz yaşartıcı gaz sebebiyle çok sayıda kişinin boğulma tehlikesi geçirdiği ve bu kişilere bölgede tıbbi müdahale yapıldığı kaydedildi.

İsrail'in, Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Filistin Devleti İsrail İsrail'in Gazze Soykırımı
