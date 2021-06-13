Haber Giriş: 13 Haziran 2021 Pazar 09:23Son Güncelleme: Kaynak: AA
TİKA'dan Arjantinli çocuklara dijital okuryazarlık ekipman desteği
[Fotoğraf: AA]
Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Arjantin'de yeterli maddi kaynaklara sahip olmayan çocukların dijital okuryazarlık eğitimine destek olmak amacıyla robotik ekipman bağışında bulundu.
Arjantin'in Mendoza eyaletine bağlı Maipu kentinde yapılan törende, Türkiye'nin Buenos Aires Büyükelçisi Şefik Vural Altay'ın görüntülü mesajı paylaşıldı.
TİKA'nın dünyanın dört bir yanında farklı alanlarda yardım yaptığını ifade eden Altay, "Bu ekipmanların Maipu Belediyesinin kıymetli çabalarına katkıda bulunmasını ve bölgenin çocuklarının bu materyallerden keyif almasını umuyorum" dedi.
TİKA, 40 adet okuryazarlık seti gönderiyor
TİKA'nın desteği, 30 MakeBlock mBot eğitim robotu kiti, 30 Unit UT 33B+ dijital multimetre ölçü aleti ve buzzer, 30 830 noktalı breadboard ve 30 Breadboard Dupont Arduino jumper kablo 40 adetli setten oluşuyor.
Etiketler: TİKA
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