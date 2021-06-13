Arjantin'in Mendoza eyaletine bağlı Maipu kentinde yapılan törende, Türkiye'nin Buenos Aires Büyükelçisi Şefik Vural Altay'ın görüntülü mesajı paylaşıldı.

TİKA'nın dünyanın dört bir yanında farklı alanlarda yardım yaptığını ifade eden Altay, "Bu ekipmanların Maipu Belediyesinin kıymetli çabalarına katkıda bulunmasını ve bölgenin çocuklarının bu materyallerden keyif almasını umuyorum" dedi.

TİKA, 40 adet okuryazarlık seti gönderiyor

TİKA'nın desteği, 30 MakeBlock mBot eğitim robotu kiti, 30 Unit UT 33B+ dijital multimetre ölçü aleti ve buzzer, 30 830 noktalı breadboard ve 30 Breadboard Dupont Arduino jumper kablo 40 adetli setten oluşuyor.