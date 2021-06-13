Tunus Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 71 kişi daha COVID-19 sebebiyle hayatını kaybetti, 2 bin 228 kişi hastalığa yakalandı, 1292 kişi iyileşti.

Ülkede salgından ölenlerin sayısı 13 bin 436'ya, virüse yakalananlar 367 bin 47'ye yükselirken, iyileşenlerin sayısı ise 320 bin 767 oldu.

Mısır'da toplam vaka sayısı 272 bin 491'e yükseldi

Mısır Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, 35 kişi daha virüs nedeniyle hayatını kaybetti, 713 kişi enfekte oldu, 433 kişi de iyileşti.

Böylece toplam can kaybı 15 bin 582'ye, vaka sayısı 272 bin 491'e, iyileşenlerin sayısı ise 200 bin 273'e ulaştı.