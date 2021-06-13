Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail ordusuna bağlı güçler, Beytullahim kentinde Aide Mülteci Kampı'na baskın düzenledi. İsrail askerleri, top sahasında futbol oynayan 3 Filistinli çocuğu gözaltına aldı.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'da yer alan haberde de gözaltına alınan çocukların isimlerinin Mahmud Buraka (14), Ahmed Zekeriya Buraka (15) ve Abdullah Ebu Surur (14) olduğu belirtildi.

Askerler silah kullanmakla tehdit etti

Diğer yandan, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te de 3 genci gözaltına aldığı bildirildi. Gözaltına alınan gençlerin 20'li yaşlarda olduğunu ifade eden görgü tanıkları, İsrail askerlerinin gençleri silah kullanmakla tehdit ettiğini söyledi.

İsrail polisi Tur bölgesinde gözaltına alınan gençlerin yaşadığı yerleşim birimine baskın düzenleyerek ses bombası kullandı. İsrail makamlarından tutuklamalara yönelik henüz bir açıklama yapılmadı.

2020'de 4 bin 634 Filistinli gözaltına alındı

Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Filistin Esirler Heyeti ile Filistin Esirler Cemiyeti başta olmak üzere Filistinli kurumlarca hazırlanan raporlara göre, 2020'de işgal altındaki Batı Şeria ile Doğu Kudüs ve abluka altındaki Gazze Şeridi'nden 4 bin 634 Filistinli İsrail güçlerince gözaltına alındı.

Gözaltına alınanların 543'ünün çocuk, 128'inin kadın olduğuna dikkat çekilen raporda, İsrail güçlerinin 2020'de kadın ve çocuklara yönelik keyfi gözaltı uygulamasını genişlettiği ve gözaltı süreci ile sonrasında çeşitli işkence yöntemlerine başvurduğu kaydedildi