Cezayir resmi televizyonunun, seçimleri yöneten Bağımsız Ulusal Seçim İdaresinden (ANIE) aktardığı bilgiye göre, ülke geneli ve yurt dışındaki 24 milyondan fazla kayıtlı seçmenden yüzde 30,2'sinin sandığa giderek oy kullandığı duyuruldu.

ANIE, sandıkların kapanmasının ardından oy sayım işleminin başladığını açıkladı. ANIE'nin gün içinde paylaştığı rakamlara göre, Berberi nüfusun yoğunlukta yaşadığı kuzey doğu ve doğu bölgelerinde katılım oranlarının daha düşük olması dikkati çekiyor.

Cezayir'de yedinci parlamento seçimleri için ülke genelindeki 13 bin seçim merkezinde 61 bin 543 sandığın 18.00'e kadar açık kalması planlanıyordu. Ancak düşük katılım oranı nedeniyle oy verme işlemi iki saat uzatıldı.

22 binden fazla aday yarıştı

Parlamentonun alt kanadındaki 407 koltuk için 28 siyasi partiden 10 bin 468, bağımsızlardan 12 bin 86 olmak üzere seçimde 22 binden fazla aday yarıştı.

Cezayir'de seçmenlerin aday listeleri içerisinden istedikleri sıralamayı seçebilecekleri "açık liste" seçim sistemi nedeniyle, oy sayım işleminin ve sonuçların açıklanmasının uzun sürebileceği belirtildi.

ANIE Başkanı Muhammed Şerfi, gün içinde düzenlediği basın toplantısında, oy sayım işleminin önceki seçimlere göre "karmaşık" olacağı için resmi sonuçların açıklanmasının yasanın öngördüğü "96 saat sınırına varabileceğini" ancak en kısa sürede süreci tamamlamak için çalışacaklarını söyledi.

Cezayir, birçok değişimi peş peşe yaşadı

Cezayir, 2019 yılında Abdulaziz Buteflika'nın kitlesel halk protestoları karşısında devrilmesinin ardından Buteflika dönemindeki isimlerin tasfiyesi, Cumhurbaşkanlığı seçimi, yeni bir anayasa gibi birçok değişimi peş peşe yaşadı.

Rejim, seçimlerle geçiş sürecinin devam ettiği mesajını verirken, Buteflika'yı koltuğundan eden lidersiz protesto hareketi "Hirak", seçimleri "kozmetik vitrin değişikliği" şeklinde tanımlayarak boykot çağrısı yaptı.

Cezayir'de değişim beklentisi

Henüz birkaç ay önce kabul edilen yeni seçim sistemine, seçmenlerin aday listeleri arasından istedikleri sıralamayı seçebilecekleri "açık liste" seçim sistemi getirildi. Yeni uygulanmaya başlanan bu sistemle temsilin artırılması hedeflendi.

Seçimlerle ilgili birçok düzenleme ve denetim de İçişleri Bakanlığından alınarak yeni anayasayla kurulan Bağımsız Ulusal Seçim İdaresine verildi. Yönetim bu adımla seçimlerin şeffaf yürütüleceği mesajını verdi.

Yeni yasa ayrıca partilerin ve bağımsız listelerin seçime katılabilmesi için gereken şartları hafifletti. Bunun neticesinde aday sayısında büyük artış oldu.

Uzmanlar, Mecliste bağımsızların da katıldığı çok parçalı bir yapının şekillenmesini, rejim yanlısı yerleşik partilerin güç kaybetmesini ve İslami eğilimli partilerin oylarını artırmasını bekliyor.

Rejimin getirdiği seçim sistemiyle belirli bir tarafın mutlak üstünlüğüne müsaade etmeyeceğini aktaran araştırmacılar, seçimin ardından kurulacak koalisyon hükümetinin ülkenin geleceğine ilişkin resmi belirginleştireceğini ifade ediyor.