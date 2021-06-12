Türk şirketinin inşa ettiği hastane Irak’ta hizmete açıldı
Irak'ta Türk şirketi tarafından inşa edilen hastane hizmete girdi. Irak Başbakanı Mustafa El-Kazımi, açılış töreninde yaptığı konuşmada Irak'ın en modern hastanelerinden birinin hizmet vermeye başladığını söyledi.
Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, ülkenin güneyindeki Zikar (Nasıriye) vilayetinde Türk şirketi tarafından yapımı tamamlanan 492 yataklı Nasıriye Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin açılışını yaptı.
Açılış sırasında yaptığı konuşmada Kazımi, "Irak’ın en modern hastanelerinden birinin açılışını yapıyoruz. Bu hastane, tıp alanında birçok bölümü ve teknik donanımı barındırıyor" dedi.
Büyükelçi açılışa katıldı
Hastanenin 492 yataklı olduğunu söyleyen Kazımi, kapasitenin ilerleyen dönemlerde daha da geliştirileceğini söyledi.
Açılışa Türkiye’nin Bağdat Büyükelçisi Ali Rıza Güney de katıldı.
Hastanelerin yapımı devam ediyor
Türk şirketi tarafından ülkenin güneyindeki Basra ve Meysan, Vasıt (Kut) vilayetleriyle Salahaddin’e bağlı Tuzhurmatu ve Duceyl'de hastane yapımları devam ediyor.
Aynı Türk şirketi Kerbela’da da İmam Hasan el-Mucteba Hastanesi’nin yapımını tamamlayıp geçen sene Irak hükümetine teslim etmişti.
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