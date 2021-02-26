Haber Giriş: 26 Şubat 2021 Cuma 19:31Son Güncelleme: Kaynak: AA
TİKA'dan Afganistan'daki savaş mağduru ailelere gıda yardımı
[Fotoğraf: AA]
Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Afganistan'ın batısındaki Herat vilayetine sığınan savaş mağduru 100 Türkmen aileye gıda ve battaniye yardımında bulundu.
Gıda dağıtım töreninde konuşan TİKA Herat Koordinatörü Ali Ergun Çınar, TİKA'nın Afganistan'a yönelik muhtelif proje ve faaliyetlerinin yanı sıra insani amaçlı yardımlardan da geri kalmadığını söyledi.
Çınar, Badgis vilayetine bağlı Murçak köyünden Herat'a sığınan savaş mağduru 100 Türkmen aileye, gıda ve battaniye yardımı yaptıklarını belirtti.
Yaşadıkları bölgede mevcut savaş ortamı ve emniyetsizlik dolayısıyla aralarında aile bağları kopmuş dul ve yetimlerin de bulunduğu sayıları bini bulan Türkmenler, Herat yakınlarında inşaatı yarım kalmış metruk evlerde zor şartlarda hayata tutunmaya çalışıyor.
Etiketler: Afganistan TİKA
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