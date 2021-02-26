Haber Giriş: 26 Şubat 2021 Cuma 19:18Son Güncelleme: Kaynak: AA
Irak'ta eylemciler güvenlik güçleriyle çatıştı: 3 kişi öldü
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Irak'ın Zikar vilayetinde "artan işsizlik" ve "yolsuzluk" protesto ediliyor. Zikar valisi ve il yönetiminin görevden alınmasını isteyen halk güvenlik güçleriyle çatıştı. 3 kişi hayatını kaybetti, en az 100 kişi yaralandı.
Irak'ın Zikar iline bağlı Nasıriye bölgesinde göstericiler işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmetlerindeki yetersizliği protesto ediyor.
Gösteriler nedeniyle birçok cadde ulaşıma kapatıldı.
Eylemciler güvenlik güçleriyle çatıştı, çıkan olaylarda 3 kişi hayatını kaybetti, en az 100 kişi yaralandı.
Irak'ta işsizlik protestoları Ekim 2019'da başlamıştı.
Protestolar başkent Bağdat'ın yanı sıra ülkenin güneyindeki kentlere de yayılmıştı.
Etiketler: Irak
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