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Dünya
AA 18.04.2024 10:30

TİKA Afrika Birliği'ne 324 bayrak hediye etti

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Afrika Birliği'ne (AfB), üye ülkeler, AfB'nin bölgesel ekonomik toplulukları, bölgesel mekanizmaları, bölgesel ve uluslararası kuruluşlara ait 324 saçaklı bayrak ve 163 bayrak direği hediye etti.

TİKA Afrika Birliği'ne 324 bayrak hediye etti

Düzenlenen törenle 324 saçaklı bayrak ve 163 bayrak direği, AfB yetkililerine teslim edildi.

Törende konuşan Türkiye'nin Addis Ababa Büyükelçisi Berk Baran, "2008 yılında Türkiye'nin AfB tarafından stratejik ortak olarak ilan edilmesiyle ivme kazanan çok boyutlu Afrika'ya Açılım Politikası kapsamında bölge ülkeleriyle başta siyasi ilişkiler olmak üzere ticaret, yatırımlar ve kalkınma işbirliği gibi birçok alanda hızlı ilerleme sağlandı." ifadelerini kullandı.

Baran, 2008'den bu yana, sonuncusu Aralık 2021'de İstanbul'da "ortak kalkınma için ortaklığın güçlendirilmesi" temasıyla düzenlenen zirve dahil üç zirve düzenlendiği bilgisini paylaşarak, zirvede kabul edilen ortak eylem planının uygulamaya konulması için çalıştıklarını kaydetti.

AfB Komisyonu Genel Direktörü Büyükelçi Fathallah Sijilmassi ise Türkiye'nin Afrika Birliği'nin stratejik ortağı olduğunu, pek çok üst düzey ziyaretlerin ve zirvelerin, ortaklığın ne kadar derin olduğunu ortaya koyduğunu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AfB ortak liderliğinde birçok başarılı projeye imza atıldığını ifade etti.

TİKA Addis Ababa Program Koordinatörü Enver Resuloğulları da kuruluş olarak Türkiye ile AfB arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine katkı sağlamaya büyük önem verdiklerini, geleneksel kalkınma yardım modellerinin yanı sıra ortak sorumluluk ve fayda içeren işbirliği ile koordinasyon odaklı projeleri de öncelediklerini kaydetti.

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