ABD 188 gündür 'Gazze'de kıtlık var' demeye korkuyor

Geçtiğimiz gün kongrede yapılan bir konuşma sırasında Power, bir grup BM kurumu ve IPC olarak da bilinen yardım kuruluşlarından oluşan Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması girişiminin Mart ayı raporundan alıntı yaptı.

Beyaz Saray Basın Sekreteri Karine Jean-Pierre daha sonra düzenlediği basın toplantısında Power'ın yorumlarına doğrudan değinmedi ancak Gazze'nin bazı bölgelerinde kıtlık koşullarının yaşanabileceğini söyledi.

Jean-Pierre, "Bu nedenle Gazze'ye gelen insani yardımın sayısını artırmak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz" diyerek, Gazze'ye yardım taşıyan kamyonların sayısının son günlerde önemli ölçüde arttığına dikkat çekti.

ABD'nin Gazze'ye yardım akışını artırması için İsrail'i zorlamaya devam edeceğini" de sözlerine ekledi.

Ancak bu açıklama, Samantha Power'ın açıklamasını zayıflatma adımı olarak yorumlandı.

İnsülin kalemlerinin girişi reddedildi

İsrail'in karmaşık ve keyfi prosedürler uygulayarak geçişi son derece zorlaştırdığı Gazze'nin güney sınırında binlerce yardım kamyonunun beklediği bildiriliyor.

Yardım Gazze'ye ulaştığında, yiyecek almaya çalışan halk defalarca saldırıya maruz kaldı.

BM'nin işgal altındaki Filistin topraklarındaki insani yardım koordinatörü Jamie McGoldrick'e göre, sınırlı tarama makineleri ve sınır denetim bölgelerindeki çalışma saatleri yardım dağıtımını yavaşlatıyor. Bu yılın başlarında çocuklara yönelik insülin kalemlerinin girişinin reddedildiğini de sözlerine ekledi.