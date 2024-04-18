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Dünya
Futurism.com 18.04.2024 07:30

Mars helikopteri NASA'ya son mesajını gönderdi

2021 yılında başka bir gezegende uçan ilk araç olan NASA'nın Ingenuity Mars Helikopteri, Ocak ayındaki bir çarpışmanın ardından uçuş günlerini geride bıraktı ve artık çevresinin fotoğraflarını çekmek ve sıcaklığı ölçmek için sabit bir monitör olarak kullanılmaya başlanacak.

Mars helikopteri NASA'ya son mesajını gönderdi
[Fotograf: Reuters]

NASA personeli, geçtiğimiz gün helikopterle olan son bağlantısını yaptı. Ingenuity'den Dünya'daki araştırmacılara ve mühendislere veri aktarımı son kez yapıldı.

Helikopter bin Mars günü ve toplam 72 uçuşla gezegeni keşfetti.

NASA'nın Jet Propulsion Laboratuvarı mühendisi ve Ingenuity'nin proje yöneticisi Teddy Tzanetos, "Küçük bir grup insana, uzayın sınırlarındaki aşılmaz gibi görünen zorlukların üstesinden gelme konusunda ilham verdiğiniz için teşekkür ederiz, Ingenuity" dedi.

Küçük helikopterin yalnızca bir ay dayanması ve birkaç görevi yerine getirmesi gerekiyordu, ancak kendisini üretenlerin beklentilerini çılgınca aştı.

NASA'nın Mars gezgini Perseverance ile birlikte çalışarak, bir yandan keşif çalışması yapmakla, bir yandan da Mars'ın ince ve soğuk atmosferinde uçuş yeteneğini test etmekle görevlendirildi.

Ocak ayında düşerek rotor kanatlarından birini kırana kadar çok iyi durumda görünüyordu.

Ancak bileşenlerinin çoğu, kazadan sonra hala çalışabilir durumda ve bu da gelecekteki kaşifler için çevredeki verileri toplamak üzere bir monitör olarak kullanılmaya devam edilmesini sağlıyor.

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