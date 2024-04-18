Boston Dynamics, insansı robotunu güncelledi: Atlas 2

Atlas uzun zamandır gelişmiş insansı robotların en bilinen temsilcilerinden biri oldu.

Yıllar boyunca şirket, askeri kıyafetlerle çalıştıkları, dans grupları oluşturdukları ve parkur yaptıkları viral videoların yanı sıra araştırma robotlarıyla da tanındı.

Buna uygun olarak şirket, Atlas'ın en büyük başarılarını ve hatalarını gösteren bir uğurlama videosu hazırladı.

Daha sonra şirket, hidrolik Atlas'ın halefi olan elektrikli Atlas'ı piyasaya sürdü.

Yeni Atlas çeşitli nedenlerden dolayı dikkate değer.

Birincisi ve en açık olanı, Boston Dynamics'in nihayet hidrolik aktüatörleri ortadan kaldırıp elektrik motorlarını kullanması oldu.

Atlas'ın uzun süredir yerleşik bir pil takımı var; ancak artık tamamen elektrikli.

Elektriğe geçmenin avantajları arasında daha az maliyet, gürültü, ağırlık ve karmaşıklık sayılabilir.

Aynı zamanda daha parlak bir tasarıma olanak tanıyor

Uğraşılması gereken bir yığın hidrolik hortum olmadan, yeni Atlas artık kendisini yeni yöntemlerle bükebiliyor..