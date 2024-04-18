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Dünya
AA 18.04.2024 10:14

İsrail, Lübnan'ın güney bölgelerini fosfor bombasıyla vurdu

Lübnan resmi ajansı NNA'nın geçtiği habere göre, İsrail ordusu Lübnan'ın güneyinde ve sınır hattında yer alan Hiyam beldesini ağır topçu atışları ve fosfor bombasıyla vurdu.

İsrail, Lübnan'ın güney bölgelerini fosfor bombasıyla vurdu
[Fotograf: AA]

İran destekli Hizbullah Hareketi ise yaptığı açıklamada İsrail ile çatışmalardaki kayıpları ve saldırılar hakkında bilgi verdi.

Açıklamada, İsrail'in sınır üzerinde yer alan Metula yerleşim biriminde İsrail askerlerinin daha önce vurulan bir askeri aracı çekmek isterken hedef alındığı, aralarında ölü ve yaralıların olduğu aktarıldı.

Hizbullah ayrıca İsrail'in yine sınır hattında bulunan Malikiye mevziisine saldırı düzenlediğini belirtti.

Hizbullah, İsrail ile çatışmalarda 2 mensubunun daha öldürüldüğünü duyurdu.

İsrail ordusu ile 8 Ekim 2023'ten beri sınırda yaşanan çatışmalarda ölen Hizbullah mensubu sayısı 278'e yükseldi.

Ayrıca çatışmalarda, 54 Lübnanlı sivil, 18 Emel Hareketi, 13 Hamas, 12 İslami Cihad mensubu ile 7 İsrailli sivil ve 11 asker öldü.

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