Taal Gölü'nde bulunan bir adadaki yanardağın patlaması sonrası THY'nin bugünkü "TK 85 Manila-İstanbul" ile yarınki "TK 84-85 Manila-İstanbul-Manila" seferlerinin iptal edilmesi kararlaştırıldı.

Filipinler’in başkenti Manila’nın güneyindeki Taal Yanardağı harekete geçmiş, çok sayıda okul, bugün ve yarın tatil edilirken, bazı uçuşlar da iptal edilmişti.

Kaynak: AA