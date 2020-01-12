Dünya
THY yanardağ patlaması nedeniyle Manila uçuşlarını iptal etti12 Ocak 2020 Pazar 21:46 - Son Güncelleme 12 Ocak 2020 Pazar 21:54
Türk Hava Yolları (THY), Filipinler'de aktif hale gelen Taal Yanardağı nedeniyle başkent Manila'ya bugün ve yarın yapmayı planladığı iki tarifeli seferi karşılıklı iptal etti.
Taal Gölü'nde bulunan bir adadaki yanardağın patlaması sonrası THY'nin bugünkü "TK 85 Manila-İstanbul" ile yarınki "TK 84-85 Manila-İstanbul-Manila" seferlerinin iptal edilmesi kararlaştırıldı.
Filipinler’in başkenti Manila’nın güneyindeki Taal Yanardağı harekete geçmiş, çok sayıda okul, bugün ve yarın tatil edilirken, bazı uçuşlar da iptal edilmişti.
Kaynak: AA
Etiketler: Türk Hava Yolları Filipinler Manila taal yanardağı