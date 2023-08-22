Threads, web sürümünü piyasaya sürmeye hazırlanıyor

Yeni Threads web sürümünün işletmelerin, kurumsal hesapların, sponsorların ve gazetecilerin içeriklerini geliştirmesi bekleniyor.

Instagram CEO'su Adam Mosseri, Meta henüz tarihi onaylamasa da lansmanın yakında gerçekleşeceğini söyledi.

Ancak The Wall Street Journal'a göre Threads'in web sürümü bu hafta yayınlanabilir.

Mosseri, "Web'de yakınız..." yazan bir Threads gönderisiyle yaklaşmakta olan hamlenin sinyalini verdi.

5 Temmuz'da Threads, Android ve iOS için mobil uygulama olarak kullanıma sunuldu ve yalnızca beş gün içinde hızla 100 milyon kullanıcıya ulaştı.

İlk popülerlik artışı, çevrimiçi kullanıcıların yeni ürününü deneyimledikten sonra X'e dönmesiyle azaldı.

Threads'in Android uygulamasının günlük aktif kullanıcı sayısının bir aydan biraz uzun bir süre içinde 49,3 milyondan 10,3 milyona düştü.