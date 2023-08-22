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Dünya
AA 22.08.2023 04:12

Filistin’in El Halil kentinde eğitime ara verildi

İşgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentinde, İsrail güçlerinin baskınları sebebiyle salı günü eğitimin askıya alındığı öğrenildi.

Filistin’in El Halil kentinde eğitime ara verildi

El Halil kenti Eğitim İdaresi'nden yapılan açıklamada, bir Yahudi yerleşimci kadının öldürülmesi ve eşinin yaralanması sonrasında düzenlenen baskınlar sebebiyle kentteki tüm okullarda eğitime ara verildiği aktarıldı.

Açıklamada, "şehrin girişlerini kapatan ve birçok mahalleye baskınlar düzenleyen işgal sebebiyle oluşan güvenlik durumunda öğrenci ve öğretmenlerin can güvenliğini sağlamak amacıyla salı günü okullarda eğitim öğretime ara verilmesi kararı alınmıştır" ifadeleri yer aldı.

Dün sabah El Halil'de silahlı saldırı sonucu bir yerleşimci ölmüş, biri de ağır yaralanmıştı.

Huvvara beldesinde saldırının faillerini yakalamak için Filistin kent ve kasabalarına baskınlar düzenleyen İsrail ordusu, bugün 8 Filistinliyi gerçek mermiyle yaralamıştı.

İsrail güçlerinin tüm giriş çıkışları kapatarak askeri kontrol noktaları kurduğu El Halil’de de günlük hayat felç olmuş durumda.

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