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Dünya
AA 22.08.2023 02:05

İsrail askerleri, yaralılara yardıma koşan Filistinli sivili başından vurdu

İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'da yaraladıkları Filistinlilere yardım etmek için koşan silahsız Filistinli bir sivili başından vurduğu görüntüler büyük tepki çekti. Amid el-Cagub adlı 34 yaşındaki Filistinlinin yoğun bakımda olduğu öğrenildi.

Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus kentinin güneyindeki Beyta beldesine baskın düzenleyen İsrail güçleri, baskına karşı ayaklanan Filistinli gençlere gerçek ve plastik mermi ile müdahale etti.

İsrail askerleri, çıkan olaylarda 8 kişiyi gerçek mermiyle yaraladı.

Yardıma koşarken başından vuruldu

Amatör kameraya yansıyan görüntülerde, bir grup Filistinlinin, yaralıların taşınması sırasında ilk yardım ekiplerine yardım etmeye çalıştığı görülüyor.

O anlarda bir Filistinli sivil, yaralılara müdahale eden gruba yardım için koşarken İsrail askerleri tarafından başından vurularak aniden yere yığıldı.

Sosyal medyada yayılan ve tepki çeken görüntülerde, Filistinli kişinin, sivil ve silahsız olması ve bölgede silahlı bir çatışma ortamı bulunmamasına rağmen başından kasten hedef alınması dikkati çekti.

Ağır yaralanan Filistinli, Nablus'taki Rafidia Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Yaralı yoğun bakıma alındı

Filistinli sağlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Amid el-Cagub adlı 34 yaşındaki Filistinli, hastanede ameliyata alındı. İki saat sonra ameliyattan çıkan Cagub'un kanamasının durdurulduğu ve yoğun bakıma alındığı kaydedildi.

Görüntüler hakkında İsrail ordusundan bir açıklama yapılmadı.

İsrail güçleri, 19 Ağustos'ta Nablus yakınlarındaki Huvvara beldesinde düzenlenen ve 2 yerleşimcinin öldüğü saldırının faillerini yakalamak için Filistin kent ve kasabalarına baskınlar yapmaya devam ediyor.

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