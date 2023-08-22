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Dünya
AA 22.08.2023 06:30

Donald Trump: Tutuklanmak için Georgia'da teslim olacağım

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabı Truth Social'da seçimlere müdahale suçlamasıyla yüzleşmek için Perşembe günü Georgia eyaletindeki bir mahkemeye gidip yetkililere teslim olacağını söyledi.

Donald Trump: Tutuklanmak için Georgia'da teslim olacağım

Atlanta'da eski başkanın davasına bakan bir yargıç, kefalet bedelini 200 bin dolar olarak belirledi.

Anlaşma, Trump'ın tanıkları tehdit etmeye veya sindirmeye çalışmadığı sürece yargılanana kadar serbest kalabileceğini söylüyor.

Trump, şantaj ve yanlış beyanlar da dahil olmak üzere 13 suçlamayı da reddediyor.

Pazartesi günü yayınlanan mahkeme dosyasında, "Sanık, bu davada müşterek sanık veya tanık olduğu bilinen herhangi bir kişiyi korkutmak veya başka bir şekilde adaletin yerine getirilmesini engellemek için hiçbir eylemde bulunmayacaktır." denildi.

Trump: İnanabiliyor musunuz, tutuklanmak üzere Georgia'ya gideceğim

Pazartesi günü ilerleyen saatlerde Trump, sosyal medya platformu Truth Social'da şunları yazdı:

"Buna inanabiliyor musun? Perşembe günü, Radikal Sol Bölge Savcısı Fani Willis tarafından TUTUKLANMAK üzere Atlanta, Georgia'ya gideceğim. Bu cadı avı için kampanya yürüttü ve kampanya yapmaya, para toplamaya devam ediyor. Bu, sahtekar Joe Biden'ın Adalet Bakanlığı ile sıkı bir koordinasyon içindedir."

Ayrıca, kefalet koşullarının, bölge savcısının ABD'den kaçmaya teşebbüs edebileceğini düşünmüş olması gerektiğini gösterdiğini öne sürdü.

Trump'a açılan dava

Trump, geçen hafta Georgia'da açılan dava ile bu yıl dördüncü kez 2020 seçimlerini tersine çevirecek bir girişimde bulunmakla suçlandı.

Pazartesi günü Trump, Georgia'nın Cumhuriyetçi Valisi Brian Kemp’i hedef almak için sosyal medyayı kullanmıştı.

Kemp'in 2020 seçimlerinin ardından yapılan bir telefon görüşmesinde, Trump'ın seçim sonuçlarını tersine çevirme çabalarına direndiği bildirilmişti.

Fulton Bölge Savcısı Fani Willis, ilgili soruşturmayı 2021 yılında başlattı.

İddianamede yer alan isimler, “bilinçli bir şekilde ve isteyerek, seçim sonuçlarını Trump lehine kanuni olmayan şekilde değiştirmeye çalışmakla” suçlanıyor.

İddianamede yer alan kişiler bir ‘suç örgütü’ olarak tanımlanıyor.

2020 seçim gecesine ait olan başka bir telefon görüşmesi kaydında Trump, Georgia'da eyaletin en üst düzey seçim yetkilisi olan eyalet sekreteri Brad Raffensperger'i arayarak "sonucu değiştirmeye yetecek sayıda oy bulmasını" istiyordu.

Trump kayıtta, eyaletin Cumhuriyetçi yetkilisine "Sadece 11 bin 780 oy bulmanı istiyorum" diyor.

Trump ABD tarihinde, ceza davası ile karşı karşıya kalan ilk eski başkan oldu.

2024 ABD Başkanlık Seçimleri için yeniden aday olacağını açıklayan Trump, şu anda Cumhuriyetçiler arasındaki adaylık yarışını önde götürüyor.

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