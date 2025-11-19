The Guardian: İsrail, Lübnan'da yasaklı misket bombaları kullanıyor

Uluslararası alanda geniş ölçüde yasaklanmış olan misket mühimmatlarının İsrail tarafından Lübnan'daki çatışmalarda kullanıldığına dair ciddi kanıtlar ortaya çıktı. The Guardian gazetesinin ulaştığı ve altı farklı silah uzmanı tarafından incelenen fotoğraflar, Güney Lübnan'daki üç farklı bölgede (Vadi Zibkin, Vadi Barghouz ve Vadi Deir Siryan) İsrail'e ait iki farklı tür misket mühimmatının kalıntılarını gösteriyor.

Elde edilen bu kanıtlar, İsrail'in 2006 Lübnan Savaşı'ndan bu yana misket mühimmatı kullandığına dair neredeyse yirmi yıl sonraki ilk işaret olma özelliğini taşıyor. Ayrıca, kalıntıları bulunan 155mm M999 Barak Eitan ve 227mm Ra’am Eitan güdümlü füzeleri gibi iki yeni misket mühimmatı türünün İsrail tarafından ilk kez kullanıldığına inanılıyor. Kalıntılardan birinin üzerinde İbranice "küme" (cluster) kelimesinin yazılı olduğu da belirtiliyor.

Misket mühimmatları, geniş bir alana (birden fazla futbol sahası büyüklüğünde) yayılarak çok sayıda küçük bombacık (alt mühimmat) bırakan konteyner bombalardır. Kullanımları, yüzde 40'a varan oranda alt mühimmatın patlamadan kalması ve on yıllar boyunca siviller için ölümcül tehlike oluşturması nedeniyle 124 devletin imzaladığı uluslararası bir sözleşmeyle yasaklandı.

Misket bombası uluslararası hukuka aykırı

İsrail, bu sözleşmeye taraf olmadığı için hukuken bağlı değil, ancak uzmanlar kullanımı şiddetle kınıyor. Misket Mühimmatı Koalisyonu Direktörü Tamar Gabelnick, bu mühimmatların ayırt edici olmayan doğası nedeniyle uluslararası insancıl hukuka her zaman aykırı olduğunu belirtti.

Gabelnick, "Geniş alan etkileri, askeri ve sivil hedefleri ayırt etmelerini imkansız kılıyor ve kalıntıları, kullanımdan sonra onlarca yıl sivilleri öldürmeye ve sakatlamaya devam ediyor" dedi.

Lübnan, 2006 savaşının son günlerinde İsrail'in kullandığı tahmini 1 milyon patlamamış misket bombası nedeniyle bu mühimmatlarla acı bir geçmişe sahip. O günden bu yana patlamamış bombacıklar yüzünden 400'den fazla sivil hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, misket mühimmatı kullandığını ne doğruladı ne de yalanladı; ancak uluslararası hukuka uygun ve sivil zararı azaltacak şekilde yalnızca yasal silahlar kullandığını belirtti.