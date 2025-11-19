Çok Bulutlu 9.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 19.11.2025 20:59

Katil İsrail 25 Filistinliyi katletti

İsrail ordusunun ateşkesi ihlal ederek akşam saatlerinde Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısı 25'e çıktı.

Katil İsrail 25 Filistinliyi katletti

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda aralarında kadın ve çocukların bulunduğu 25 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 77'den fazla kişinin yaralandığı duyuruldu.

Gazze Sivil Savunma Sözcülüğü, İsrail ordusunun ateşkes kapsamında çekildiği bölgelere saldırılar düzenlediğini açıkladı.

Sözcülük açıklamasında, İsrail'in hava saldırısı düzenlediği Gazze kentine bağlı Zeytun Mahallesi'nde yaşamını yitirenler arasında bir kadın ve çocuğun olduğu da aktarıldı.

Filistin basınındaki haberlere göre, İsrail ordusu Gazze kentindeki Zeytun ve Şucaiye mahalleleri ile Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentine bağlı Mevasi bölgesine saldırılar düzenledi.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Gazze'nin güneyindeki Han Yunus bölgesinde İsrail ordusunun işgalini sürdürdüğü "Sarı Hat" içindeki İsrail askerlerine ateş açıldığı ancak herhangi bir yaralı olmadığı ileri sürüldü.

İsrail ordusunun karşılık olarak Gazze genelinde "Hamas'a ait olduğunu" iddia ettiği hedeflere saldırılar düzenlediği aktarıldı.

İsrail, Gazze Şeridi'nde varılan ateşkese rağmen çeşitli iddialarla Filistinlilere yönelik saldırılarına devam ediyor.

ETİKETLER
İsrail İsrail'in Gazze Soykırımı
Sıradaki Haber
Polonya, Rus istihbaratıyla bağlantılı sabotaj tehdidine karşı 10 bin asker görevlendirecek
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
21:25
Zelenski: Karadeniz'de güvenlik ancak Türkiye ile sağlanabilir
21:08
Marmara Denizi'nde Panama bayraklı tankerde zehirlenme: 1 kişi hayatını kaybetti
20:50
Kürşad Zorlu: Türk dünyası ile ticaret hacmimiz 10 yılda 14 katına çıktı
20:34
Polonya, Rus istihbaratıyla bağlantılı sabotaj tehdidine karşı 10 bin asker görevlendirecek
20:33
Burhanettin Duran: Türkiye, küresel barışın anahtar aktörlerinden biridir
19:48
Soykırımcı İsrail ateşkesi yeniden ihlal etti
Kadirli'de hasadı yapılan ıspanakların yıkama ve temizleme süreci
Kadirli'de hasadı yapılan ıspanakların yıkama ve temizleme süreci
FOTO FOKUS
Türkiye'nin öncü savunma sanayii şirketi ASELSAN 50 yaşında
Türkiye'nin öncü savunma sanayii şirketi ASELSAN 50 yaşında
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ