AA 19.11.2025 19:31

Ekim 2023'ten bu yana katil İsrail'e 120 bin ton askeri malzeme nakledildi

Ekim 2023'ten bu yana Gazze, Lübnan, İran, Suriye ve Yemen'e saldırılar düzenleyen İsrail'e, toplam 1000 uçak ve yaklaşık 150 deniz aracı ile 120 bin tonun üzerinde askeri teçhizat, mühimmat, silah sistemi ve koruyucu ekipman nakledildi.

Ekim 2023'ten bu yana katil İsrail'e 120 bin ton askeri malzeme nakledildi

İsrail Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Ekim 2023'te başlatılan kapsamlı askeri teçhizat ve silah hava nakliyesi kapsamında bininci uçağın bugün İsrail'e indiği duyuruldu.

Çok sayıda askeri teçhizat taşıyan uçağın, İsrail Savunma Bakanlığı Genel Müdürü Amir Baram tarafından havaalanında karşılandığı belirtildi.

İsrail Savunma Bakanlığı ve İsrail ordusunun Ekim 2023'ten beri yürüttüğü kıtalararası lojistik hava nakliyeleri kapsamında bugüne kadar, 1000 uçak ve yaklaşık 150 deniz aracı ile 120 bin tonun üzerinde askeri teçhizat, mühimmat, silah sistemi ve koruyucu ekipmanın İsrail'e nakledildiği bildirildi.

Gelişmiş mühimmat, silahlar, zırhlı araçlar, tıbbi ekipman, iletişim sistemleri ve kişisel koruyucu ekipmanın tedarik edilerek İsrail'e nakledildiği aktarılan açıklamada, söz konusu askeri ekipmanların hangi ülkelerden nakledildiği belirtilmezken operasyona katılan birimler arasında Savunma Bakanlığı, ABD ve Berlin Misyonları'nın katıldığı kaydedildi.

İsrail, Ekim 2023'ten bu yana, başta Gazze Şeridi olmak üzere, Lübnan, Yemen, İran ve Suriye'ye yönelik şiddetli hava saldırıları düzenlemişti.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 2 yıl boyunca düzenlediği saldırılarda bölgenin neredeyse tamamı yerle bir edilirken 70 bine yakın Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail'in Gazze Soykırımı Gazze İsrail
