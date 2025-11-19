Açık 8ºC Ankara
AA 19.11.2025 21:22

Zelenski: Karadeniz'de güvenlik ancak Türkiye ile sağlanabilir

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, "Herkes, Karadeniz'de güvenliğin ne kadar önemli olduğunu biliyor ve bu güvenliği ancak Türkiye ile sağlayabiliriz." ifadesini kullandı.

Zelenski: Karadeniz'de güvenlik ancak Türkiye ile sağlanabilir

Zelenski, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ankara'da yaptığı görüşmenin ardından, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından paylaşım yaptı.

Paylaşımda, Erdoğan ile görüşmesinin verimli geçtiğini aktaran Zelenski, "Ayrıca diplomasideki durumu ele aldık. Tüm çalışmaları, onurlu bir barışa ve garanti altında güvenliğe yönlendirmeyi hedefliyoruz." ifadesine yer verdi.

Zelenski, barışın ve güvenliğin garanti altına alınması gerektiği konusunda Türkiye ile aynı görüşün paylaşıldığını vurguladı.

"Tüm ortaklarımızla yakın koordinasyon ve çabalarımızı sürdüreceğiz." ifadesini kullanan Zelenski ayrıca, yeni yıla kadar savaş esirlerinin takasının sağlanması ve Ukraynalı savaş esirlerinin, Rusya tarafından alıkonulan Ukraynalı sivillerin ve kaçırılan Ukraynalı çocukların yurda dönmesi için çalışıldığını belirtti.

Zelenski, "Herkes, Karadeniz'de güvenliğin ne kadar önemli olduğunu biliyor ve bu güvenliği ancak Türkiye ile sağlayabiliriz. Bu destek için, Türkiye'ye ve şahsen Cumhurbaşkanı (Recep Tayyip) Erdoğan'a minnettarım. Aramızdaki ve milletlerimiz arasındaki güvene değer veriyor ve Türk diplomasisinin gücüne güveniyoruz." ifadelerine yer verdi.

