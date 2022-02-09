Texas katliamı: ABD Hava Kuvvetleri 230 milyon dolar tazminat ödeyecek
Texas katliamından 5 yıl sonra, tazminat kararı çıktı. ABD Hava Kuvvetleri, zanlı Devin Patrick Kelly'nin daha önce suç işlediğini bildirmediği için kusurlu bulundu. Kurbanların ailelerine 230 milyon dolar ödemeye mahkum edildi.
ABD'nin Texas eyaleti, 2017 yılında bir kilisede pazar ayini sırasında silahlı saldırı düzenlendi.
26 kişinin hayatını kaybettiği, 22 kişinin yaralandığı olaydan 5 yıl sonra tazminat kararı çıktı. Federal yargı, ABD Hava Kuvvetlerinin 230 milyon dolar tazminat ödemesine karar verdi.
Katliam sırasında ölen saldırgan Devin Patrick Kelly'nin, ordu mensubuyken 2012 yılında karısına ve üvey oğluna saldırması nedeniyle askeri mahkemeye çıktığı tespit edildi.
ABD Hava Kuvvetleri yüzde 60 kusurlu bulundu
Ceza alan Kelly'nin sabıka kaydının ABD Hava Kuvvetleri tarafından federal yetkililere verilmediği belirlendi.
Yasalara göre saldırı suçundan sabıkası olan kişiler silah alamıyor.
Kelly'nin kayıtları iletilmediği için kolayca silah alabildiği ve katliamı gerçekleştirdiği belirlendi.
Federal mahkeme ABD Hava Kuvvetlerini yüzde 60 kusurlu buldu ve kurbanların ailelerine tazminat ödemesine hükmetti.
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