Çok Bulutlu 17.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
The Guardian 24.04.2024 06:37

Tesla 2012'den bu yana en büyük gelir düşüşünü yaşıyor

Tesla, gelirlerinde 2012'den bu yana en büyük düşüşünü yaşadı. Şirketin yeni araç modellerini beklenenden daha erken piyasaya sürmeyi beklediğini açıklamasının ardından gelir ve kardaki düşüşe rağmen hisseler yükseldi.

Tesla 2012'den bu yana en büyük gelir düşüşünü yaşıyor

Elektrikli araç üreticisi Tesla, yıllık yüzde 9 düşüş göstererek 2012'den bu yana en büyük düşüşünü işaret eden bir gelir elde etti.

Tesla hisseleri, 2024'ün ilk çeyreği için beklenen gelirin altında kalmasına, karlarda büyük bir düşüş yaşanmasına ve 100 bin dolarlık Cybertruck'ın bazı araçlarının geri çağrılmasına rağmen, yaklaşık yüzde 10 yükseldi.

Şirketin belirttiğine göre, kar 2023'ün ilk çeyreğine göre yüzde 55 azalarak 1.1 milyar dolar oldu.

Şirket, yeni araç modellerini daha önce duyurulandan daha erken piyasaya sürmeyi beklediğini belirtti 

Geçtiğimiz çeyrekte Tesla, araç teslimatlarının dört yıl içinde ilk kez düştüğünü bildirdi. Salı günkü raporunda Tesla, araç hacmi büyüme oranının "2023'te elde edilen büyüme oranından oldukça düşük olabileceğini" söyledi.

ETİKETLER
Tesla Elon Musk Elektrikli Araç
Sıradaki Haber
Avrupa Parlamentosu milletvekillerinden AB'ye, "İsrail'in suç ortağısınız" eleştirisi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
08:05
ABD Senatosu TikTok'un yasaklanmasını öngören yasa tasarısını kabul etti
08:05
Dolandırıcılara "Sibergöz" operasyonları: 63 gözaltı
07:32
Japon finans kuruluşunda sistem arızası 1,2 milyon para transferini geciktirdi
07:30
İletişim Başkanlığı Prof. Dr. Üstün Ergüder'in üniversiteye alınmadığı iddialarını yalanladı
07:18
Erzincan'da drift atan sürücülere 225 bin 631 TL ceza
07:17
Aylardır sessiz olan Voyager 1'den yeniden sinyal alındı
Afrika tozu, Atina'yı Mars'a çevirdi
Afrika tozu, Atina'yı Mars'a çevirdi
FOTO FOKUS
Avrupa terör örgütü ASALA ile nasıl tanıştı?
Avrupa terör örgütü ASALA ile nasıl tanıştı?
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ