Haber Giriş: 23 Ekim 2022 Pazar 23:45Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Terör yandaşları Almanya'da buluştu
Almanya'nın Köln kentinde sözde "Türkiye'de insan hakkı ihlalleri" konulu bir konferans düzenledi. Etkinlikte Türkiye Tabipler Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı ve FETÖ yandaşı Melek Çetinkaya konuşma yaptı.
Almanya yine terör örgütü yandaşlarının buluşma noktası oldu.
Kuzey Ren Vestfalya Eyaletinin Köln şehrinde sözde ‘Türkiye’de insan hakları ihlalleri’ adlı konferans düzenlendi.
HDP'li Sibel Yiğitalp, FETÖ terör örgütü yandaşı Melek Çetinkaya ve Türkiye karşıtı programlarda ön sıralarda yer alan Türk Tabipler Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı konuşmacı olarak katıldı.
Katılımcılar Türkiye'yi hedef alan açıklamalarda bulundu.
Davetliler arasında bulunan CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ve HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın eşi Başak Demirtaş ise konferansa katılmadı.
Etiketler: Almanya Terör Örgütü
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