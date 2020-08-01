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Terasta tenis maçı yapan komşulara Federer sürprizi
İtalya'nın Ligurya bölgesinde sokağa çıkma yasaklarında evlerinin terasından tenis maçı yapan komşulara ünlü tenisçi Federer sürpriz yaptı. Roger Federer, o komşularla 12 atışlık tenis maçı düzenledi.
Koronavirüs salgını nedeniyle insanların uzun süredir dışarı çıkamadığı İtalya'da komşu iki genç kız, evlerinin terasında tenis maçı yapmış, görüntüler sosyal medyada çok sayıda beğeni almıştı.
İsviçreli tenisçi Roger Federer, o komşlara süpriz yaparak teraslarına gitti ve 12 atışlık bir tenis maçı yaptı.
Federer ayrıca genç kızları Rafa Nadal Akademisi'nde bir yaz kampına davet etti.
Etiketler: teras tenis maçı Roger Federer komşu İtalyaSon Güncelleme: 1 Ağustos 2020 Cumartesi 14:13
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