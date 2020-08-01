Koronavirüs salgını nedeniyle insanların uzun süredir dışarı çıkamadığı İtalya'da komşu iki genç kız, evlerinin terasında tenis maçı yapmış, görüntüler sosyal medyada çok sayıda beğeni almıştı.

İtalya'da evden çıkamayan komşular terasta tenis maçı yaptı

İsviçreli tenisçi Roger Federer, o komşlara süpriz yaparak teraslarına gitti ve 12 atışlık bir tenis maçı yaptı.

Federer ayrıca genç kızları Rafa Nadal Akademisi'nde bir yaz kampına davet etti.