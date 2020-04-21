Koronavirüs salgını nedeniyle insanların uzun süredir dışarı çıkamadığı İtalya'dan ilginç görüntüler gelmeye devam ediyor.

Ligurya'nın Finale Ligure kasabasında tenis tutkunu iki genç kız, evden çıkamayınca evlerinin terasına çıkarak nefes kesen bir tenis maçı yaptı.

O anlar Facebook'ta yayınlandıktan sonra çok sayıda beğeni aldı.