Haber Giriş: Kaynak: Reuters
İtalya'da evden çıkamayan komşular terasta tenis maçı yaptı
İtalya'nın Ligurya bölgesinde komşu iki genç kız, dışarı çıkamayınca evlerinin terasında tenis maçı yaptı.
Koronavirüs salgını nedeniyle insanların uzun süredir dışarı çıkamadığı İtalya'dan ilginç görüntüler gelmeye devam ediyor.
Ligurya'nın Finale Ligure kasabasında tenis tutkunu iki genç kız, evden çıkamayınca evlerinin terasına çıkarak nefes kesen bir tenis maçı yaptı.
O anlar Facebook'ta yayınlandıktan sonra çok sayıda beğeni aldı.
Etiketler: teras tenis möçı tenis İtalyaSon Güncelleme: 21 Nisan 2020 Salı 15:41
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