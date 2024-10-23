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Dünya
BBC 23.10.2024 08:21

Telefonunu almaya çalışan kadın, kayalara baş aşağı sıkıştı

Avustralya'nın popüler parkurunda yürüyüş yaparken telefonunu düşüren kadın, telefonuna ulaşmak isterken kayaların arasına sıkıştı. Kurtarma ekipleri, 500 kiloluk kayaları yerinden oynatarak saatler sonra kadını kurtarabildi.

Telefonunu almaya çalışan kadın, kayalara baş aşağı sıkıştı
[Fotoğraf: NSW Ambulance]

Avustralya​'nın Hunter Vadisi'nde yürüyüş yapan kadın​, cep telefonunu düşürdü, almak için girdiği çaba sırasında ise kayaların arasına sıkıştı.

Ücra ve çalılık alanda telefonunu almak isterken düşen kadın, 3 metrelik dar bir alanda ayaklarından asılı kaldı.

Ekipler, olay yerine geldiklerinde büyük bir şaşkınlığa uğradı. NSW Ambulans Uzmanı Kurtarma Paramediği Peter Watts, "Kurtarma paramediği olarak geçirdiğim 10 yıl boyunca hiç böyle bir işle karşılaşmamıştım'' dedi.

500 kiloluk kayalar hareket ettirildi

Ekipler, tehlikeli durumdaki kadına ulaşmak için 7 saat boyunca çalıştılar. En az 500 kiloluk birkaç kaya​ yerinden oynatıldı. Bunun için özel bir vinç kullanıldı. Kadın, kayaların hareket ettirilmesiyle oluşturulan alandan çıkarıldı.

Kadın, 7 saatin sonunda sadece "küçük çizikler ve morluklarla" kurtarıldı ve arkadaşlarıyla bir araya geldi.

Ancak en sonunda telefonunu geri alamadı.

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