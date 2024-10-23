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Dünya
BBC 23.10.2024 07:19

ABD'de McDonald's burgerleri E. Coli salgınına neden oldu

ABD'de McDonald's burgerleri, E. Coli bakterisi nedeniyle birçok kişiyi hasta etti. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri'ne (CDC) göre, şimdiye kadar 49 vaka kaydedildi. Vakaların çoğu batı ve Ortabatı eyaletlerinde görülürken, 10 kişi hastaneye kaldırıldı, bir kişi ise hayatını kaybetti.

ABD'de McDonald's burgerleri E. Coli salgınına neden oldu
[Fotoğraf: GettyImages]

McDonald's, salgının kaynağını belirlemek için yetkililerle işbirliği yapıyor.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri, CDC'nin açıklamasına göre, restoran zinciri bazı eyaletlerde bu burgerler için kullanılan malzemeleri satıştan çekti.

Henüz hangi gıdanın bulaşmaya neden olduğu tam olarak belirlenmedi. Ancak, burgerlerde kullanılan dilimlenmiş soğanların olası kaynak olduğundan şüpheleniliyor. Bu soğanların başka işletmelere de satılıp satılmadığı araştırılıyor.

Şirketten açıklama

McDonald's, yaptığı açıklamada, dilimlenmiş soğanların tek bir tedarikçi tarafından sağlandığını ve belirli dağıtım merkezlerine gönderildiğini bildirdi. Şirket, bu ürünün tedarikten çekildiğini ve bazı eyaletlerde sandviçin menüden geçici olarak kaldırıldığını duyurdu.

"Gıda güvenliğini son derece ciddiye alıyoruz" ifadelerine yer veren McDonald's, bu kararın doğru bir adım olduğunu vurguladı.

E. Coli Nedir?

E. Coli, insan ve hayvanların bağırsaklarında yaşayan bir bakteri grubudur.

Genellikle zararsız olan bu bakteriler, bazı durumlarda toksin üreterek ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir.

Enfeksiyon belirtileri arasında şiddetli ve kanlı ishal, karın krampları, kusma ve ateş yer alır. Semptomlar, bakteriye maruz kaldıktan birkaç gün sonra ortaya çıkar.

Daha önce de benzer vaka yaşanmıştı

McDonald's, E. Coli ile ilgili ilk kez bir sorun yaşamıyor.

2022 yılında Alabama'da altı çocuk, nugget yedikten sonra E. Coli'ye yakalanmış ve dördü hastaneye kaldırılmıştı.

Müfettişler, o dönemde restoranı denetleyip el yıkama eksiklikleri ve eldiven kullanımı gibi ihlalleri tespit etmişti.

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