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Dünya
Global Times 23.10.2024 06:15

80 milyon yıllık tamamen sağlam dinozor yumurtları keşfedildi

Bilim insanları, Çin’in Ganzhou kentinde 80 milyon yıl öncesine tarihlenen tamamen sağlam ve bugüne kadar keşfedilmiş en küçük dinozor yumurtalarını ortaya çıkardı.

80 milyon yıllık tamamen sağlam dinozor yumurtları keşfedildi
[Fotoğraf: Instagram/@chinaxinhuanews]

Bilim insanları Çin'in Ganzhou kentinde, 80 milyon yıl öncesine tarihlenen tamamen sağlam, bugüne kadar keşfedilmiş en küçük dinazor yumurtaları ortaya çıkarttı.

Bir inçten biraz daha uzun olan yumurta, Geç Kretase dönemine ait, tamamen korunmuş altı yumurtalık tam bir yuvanın parçası olarak keşfedildi.

3 yıllık çalışma sonunda doğrulandı

Araştırmacılar 2021 yılında buldukları bu yumurtaları, üç yıllık bir çalışma sonunda dinozor yumurtaları olarak doğruladı.

Yumurtaların küçük boyutu, düzensiz dizilimi, solucan benzeri ve nodüler süslemeleri ile kabuk kalınlığı, bu yumurtaların bilinen diğer yırtıcı dinozorlarla benzerlik göstermediği ve bilim dünyasında yeni bir dinozor türü olarak kabul edildiği belirtildi. Uzmanlara göre bu önemli fosil keşfi, dinozorların üreme alışkanlıkları ve çeşitliliği hakkında yeni bilgiler sunma potansiyeli taşıyor.

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Araştırmacılar, yumurta kabuğunun şekli ve süslemelerini analiz etmek için taramalı elektron mikroskobu (SEM) ve elektron geri saçılım kırınımı tekniklerini kullandı.

Bu teknoloji sayesinde kabuğun yüzey yapısı ve iç yapısındaki desenler detaylı şekilde incelenebildi. Sonuçlar, yumurtanın boyutu, kalınlığı, gözenek sistemi ve ultrastrüktürünün daha önce keşfedilen diğer yumurtalardan oldukça farklı olduğunu gösterdi.

Keşif, yumurtaların ellipsoidal yani oval şekilli bir dinozor yumurtası ailesine ait olduğunu ortaya çıkardı. Bilim insanları, bu türün nasıl evrildiğini ve üreme stratejilerini daha iyi anlamak için daha fazla araştırma yapmayı planlıyorlar. Bir sonraki adım olarak mikro-CT taramaları ile yumurtaların iç yapısı üç boyutlu olarak incelenecek ve bu sayede yumurtaların nasıl oluştuğu hakkında daha detaylı bilgiler elde edilecek.

Bilim insanları, bu araştırmanın dinozor biyolojisine ve Geç Kretase dönemi ekolojisine ışık tutacağını vurguluyor. Minioolithus ganzhouensis’in keşfi, dinozorların çeşitliliği ve evrimi konusunda yeni ufuklar açabilir.

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