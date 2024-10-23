Açık 4.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 23.10.2024 05:05

İşgalci İsrail Lübnan'da kan döküyor

İsrail savaş uçaklarının, akşam saatlerinde Lübnan'ın güneyi ve doğusunda konut ve ticari komplekslere düzenlediği hava saldırılarında 19 kişi yaşamını yitirdi, 35 kişi yaralandı.

İşgalci İsrail Lübnan'da kan döküyor
[Fotograf: AA]

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail savaş uçaklarının, Lübnan'ın güneyinde yer alan Nebatiye ilçesinin merkezindeki Kessar Zater Mahallesi'nde konut ve ticari komplekslere düzenlediği hava saldırısı sonucu 5 kişinin öldüğü, 21 kişinin yaralandığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca İsrail savaş uçaklarının, ülkenin doğusundaki Hirmil'in ilçe merkezinde bir mahalleye düzenlediği hava saldırılarında 5 kişinin hayatını kaybettiği, 10 kişinin yaralandığı ifade edildi.

İşgalci İsrail Lübnan'da kan döküyor

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberinde de İsrail savaş uçaklarının güneydeki Bint Cubeyl ilçesine bağlı Haris kasabasında bir eve düzenlediği hava saldırısı sonucu 2, Sayda ilçesine bağlı Tuffahata kasabasında bir eve düzenlediği hava saldırısında da 6 kişinin yaşamını yitirdiği kaydedildi.

Haberde, İsrail'in doğudaki Baalbek ilçesine bağlı Nebi Şit kentinde bir eve düzenlediği hava saldırısında ise 1 kişinin yaşamını yitirdiği, 4 kişinin de yaralandığı aktarıldı.

ETİKETLER
İsrail Lübnan
Sıradaki Haber
Yahudi asıllı Arjantinli aktör: Gazze asla yenilmeyecek
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
05:36
İtalya Başbakanı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hükümetlerarası zirveye davet etti
05:12
İstanbul'da 13 saatlik su kesintisi
05:03
Eskişehir'de sokakta çalıştırılan 121 çocuk eğitim hayatına kazandırıldı
04:59
Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası 40 bin kişiyi ağırladı
04:53
Katil İsrail Eygi'yi öldürdü: Avustralyalı tanık Türkiye'ye geldi
04:47
FETÖ elebaşı nereye gömülecek?
Türkiye'de hava soğudu: Birçok il beyaza büründü
Türkiye'de hava soğudu: Birçok il beyaza büründü
FOTO FOKUS
Kilis'te bin 920 konut depremzedelere teslim edildi
Kilis'te bin 920 konut depremzedelere teslim edildi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ