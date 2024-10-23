Katil İsrail 2 Filistinli kız çocuğunu daha öldürdü

Katil İsrail ordusu Cibaliya kasabasında Halava ailesinin evini bombaladı.

İsrail'in saldırısında iki kız çocuğunun öldüğünü belirten görgü tanıkları, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki çeşitli bölgelerde büyük patlama sesleri duyulduğunu dile getirdi. Görgü tanıkları, İsrail ordusunun Gazze'nin kuzeyindeki çeşitli bölgelere eş zamanlı çok sayıda saldırı düzenlediğini aktardı.

Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yer alan El-Avde Hastanesinde, işgalci İsrail'in uyguladığı kuşatma ve yakıtın neredeyse tükenme noktasına gelmesi nedeniyle ilaç ve gıda stokları tamamen tükendi, bu da yaklaşmakta olan bir insani felaketin habercisi olabilir.

18 günde 700 Filistinli hayatını kaybetti

Hamas Hareketi Siyasi Büro Üyesi Usame el-Hamdan, yaptığı konuşmada, İsrail'in Gazze'nin kuzeyinde yürüttüğü soykırım çerçevesinde kuzeyde sistematik suç işlemeye devam ettiğini belirtti.

Hamdan, "Gazze'nin kuzeyinde enkaz altında olanlar ve ulaşılamayanlar sayılmadığı takdirde, İsrail 18 günde 700 Filistinliyi öldürdü. Sayının artma ihtimali var." dedi.

İsrail'in "güvenli" olduğunu iddia ederek yerinden edilenleri geçmeye zorladığı koridorlardaki tehlikeye dikkati çeken Hamdan, koridorların aslında "kadınlar ve çocuklar da dahil Filistinlileri hedef alma, öldürme ve alıkoyma tuzağı olduğunu" ifade etti.

İsrail'in Gazze'nin kuzeyindeki Filistinlileri göçe zorlama planı

Cibaliya Mülteci Kampı başta olmak üzere Gazze'nin kuzeyine 5 Ekim’de yoğun hava saldırıları düzenleyen İsrail ordusu 6 Ekim’de de söz konusu bölgelere kara saldırısı başlattı.

Bu adımın, daha önce İsrail basınına yansıyan ve "generallerin planı" olarak bilinen, İsrailliler için yerleşim yeri hazırlığı yapmak amacıyla Filistinlilerin Gazze'nin kuzeyinden tahliye edilmesi adına atıldığı düşünülüyor.

Soykırımcı İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bini çocuk, 11 bin 378’i kadın olmak üzere 42 bin 718 Filistinli öldü, 100 bin 282 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 356’sı karadan işgal sürecinde olmak üzere 752 askerinin öldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 166’sı çocuk 760 Filistinli hayatını kaybetti.