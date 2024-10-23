Yahudi asıllı Arjantinli aktör: Gazze asla yenilmeyecek

Martin Fierro Film Ödülleri gecesinde ödül alan yönetmen ve oyun yazarı Yahudi asıllı Arjantinli ünlü aktör Norman Briski, İsrail saldırılarının devam ettiği Gazze'ye değindi.

Yahudi asıllı Briski, "Gazze, Gazze, Gazze. Gazze asla yenilmeyecek. Beni az ya da çok alkışlamanız önemli değil fakat bunu kanımda hissediyorum. Öldürülen bir halkı savunuyorum. Gazze." diye konuştu.

Gazze ile ilgili sözlerinin "büyük" alkış almasının ardından Arjantin sinemasının problemlerine vurgu yapan Briski, "Söylediklerime dikkat edin, bugün üzerime çok parfüm sıktım, şu anda bizi alkışlayanların yanında, sessizliğe gömülen insanlar da var. Bizler sinemanın endüstrisi değiliz, bilakis kahramanlarıyız." değerlendirmesinde bulundu.

Martin Fierro Film Ödülleri gecesi Arjantin Radyosu ve Televizyonu tarafından ülkenin en prestijli ödül töreni olarak kabul ediliyor.