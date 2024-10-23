İtalya Başbakanı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hükümetlerarası zirveye davet etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İtalya Başbakank Giorgia Meloni arasında gerçekleştirilen telefon görüşmesine ilişkin İtalya Başbakanlığından yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, "İki lider, iki ülke ilişkilerinin sağlamlığına vurgu yaparak, ticaretin sürekli büyüyen eğilimini daha da güçlendirmek için çalışmaya devam etmenin öneminin altını çizdi. Bu bağlamda Başbakan Meloni, İtalya-Türkiye Hükümetlerarası zirvesinin yeni oturumu için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 2025 yılının ilk yarısında İtalya'ya davet etti." ifadeleri kullanıldı.

Orta Doğu'daki dramatik durum da görüşmenin odağında

Başbakanlık açıklamasında, Orta Doğu'daki dramatik durumun da görüşmenin odağında yer aldığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"İsrail'in kendini savunma hakkını yineleyen Başbakan Meloni, etkilenen sivil halka yönelik insani yardımın artırılması gereğinin altını çizdi. Telefon görüşmesinde ayrıca Gazze ve Lübnan'da ateşkesi teşvik etme konusundaki ortak kararlılık da vurgulandı. Bu son senaryoda Başbakan Meloni, Birleşmiş Milletler (BM) Lübnan Geçici Barış Gücü'nün (UNIFIL) kritik rolünü ve misyonun güvenliğinin her zaman garanti edilmesi ihtiyacını vurguladı. Görüşmenin sonunda iki lider, bölgedeki Suriyeli mültecilerin durumunu ve Ukrayna'nın adil ve kalıcı bir barış çabalarına desteğin nasıl sürdürülebileceğini de ele aldı."

Türkiye ile İtalya arasında üçüncü ve son hükümetlerarası zirve, 5 Temmuz 2022'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ev sahipliğinde Ankara'da yapılmıştı. Söz konusu zirvede, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile dönemin İtalya Başbakanı Mario Draghi'nin huzurunda iki ülke arasında 9 anlaşma imzalanmıştı.