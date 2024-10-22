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Gündem
TRT Haber 22.10.2024 17:46

Cumhurbaşkanı Erdoğan İtalya Başbakanı Meloni ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan İtalya Başbakanı Meloni ile görüştü

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede Türkiye ile İtalya ikili ilişkileri, İsrail’in bölgede gerçekleştirdiği saldırılar ile bölgesel ve küresel meseleler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye-İtalya ilişkilerinin her geçen gün biraz daha ileriye taşındığını, ikili ticaret hacminin savunma sanayii başta olmak üzere birçok alanda atılacak kararlı adımlarla artırılabileceğini ifade etti.

İsrail'e silah satışının durdurulması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail’in tüm uyarılara kulak tıkayarak Orta Doğu’daki ateş çemberini genişlettiğini, İsrail saldırganlığını durdurmak için uluslararası toplumun birlikte hareket etmesinin önemli olduğunu, Türkiye’nin BM nezdinde başlattığı İsrail’e silah satışının durdurulmasına yönelik girişime İtalya’nın desteğinin güç vereceğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede İsrail’in, Gazze’nin de içinde yer aldığı Filistin topraklarının yanı sıra Lübnan’a ve BM misyonlarına yönelik saldırılarının da kabul edilemez olduğunu, İtalya’nın İsrail saldırganlığına yönelik tepkisinin Türkiye tarafından yerinde bulunduğunu, Türkiye’nin bölgede barış için gayret göstermeye devam edeceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Meloni’ye LGBT savunucuları karşısında aile değerlerini ön plana çıkaran aile kavramına destek veren yaklaşımı için teşekkür etti.

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