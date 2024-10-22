Erdoğan: Masum bebeklerin hayatıyla oynayan caniler gün yüzü göremeyecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda, "Yenidoğan çetesi" ile ilgili açıklama yaptı.

Son günlerde herkesi derinden sarsan, üzen, müteessir eden, insan olan herkesin vicdanını kanatan çete operasyonunun gündemde olduğunu hatırlatan Erdoğan, her ne kadar operasyonun ülke gündemine yeni gelmiş olsa da soruşturmanın başlama tarihinin 1,5 sene öncesine uzandığını kaydetti.

"47 şüpheliden 22'si şu an cezaevinde"

Şikayet üzerine, Sağlık Bakanlığı ve İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'nün hemen harekete geçtiğini belirten Erdoğan, "Sağlık, emniyet, yargı birimlerimizin çok yakın işbirliği ile, çete teknik ve fiziki takibi alınıyor. Sorumluların üzerine kararlılıkla gidiliyor. Yürütülen titiz soruşturma neticesinde, çete üyelerine operasyon yapılarak, elebaşları tutuklanıyor. Dosya kapsamındaki 47 şüpheliden 22'si şu an cezaevinde. Soruşturmanın adli boyutunda bunlar yaşanırken, Sağlık Bakanlığımız Tekirdağ'da bir hastaneyi kapatıyor. İstanbul'daki 9 hastanenin de ruhsatı iptal ediliyor. Yani 12 masum sabinin hayatını kaybetmesine yol açan kim varsa, hangi sağlık kuruluşu varsa, hepsiyle ilgili adli ve idari işlemler gecikmeksizin yapılıyor." dedi.

"Sağlık ordumuzu kimse töhmet altında bırakamaz"

Erdoğan, şöyle devam etti:

"Hal böyleyken muhalefetin ve muhalif medyanın Türk ordusuna kimyasal silah kullandı iftirası atan Tabipler Odası'yla el ele verip utanmadan bizi, bakanlıklarımızı, sağlık sistemimizi, hatta topyekûn sağlık çalışanlarımızı hedef alması, ülkemiz siyaseti ve basını adına büyük bir şuursuzluktur. Masum bebeklerin cenazesi ve ailelerinin acısı üzerinden siyaset yapmak, vicdan tutulmasından başka bir şey değildir. Bir avuç haysiyetsiz sebebiyle doktoru, hemşiresi, ebesi, hastabakıcısı, teknikeri, asistanı, hocasıyla yaklaşık 1,5 milyon insanımızın çalıştığı sağlık ordumuzu kimse töhmet altında bırakamaz."

Salgın döneminde sağlık personellerinin kendi canlarını riske atma, ailelerinden haftalarca uzakta kalma pahasına nasıl gayret gösterdiklerini muhalefetin unutmuş olabileceğini, ancak kendilerinin hiçbir zaman unutmadıklarını, unutmayacaklarını söyleyen Erdoğan, birkaç çürük elma yüzünden sağlık camiasının hırpalanmasına göz yummayacaklarını vurguladı.

"12 evladımızın canına kasteden insanlık müsveddesi bir çete vardır"

Erdoğan, "Tekrar ediyorum, ortada para hırsıyla 12 evladımızın canına kasteden insanlık müsveddesi bir çete vardır. Bölücü terör örgütü sempatizanlarının da içinde olduğu bu çete devletimizin vatandaşlarımıza daha kaliteli ve erişilebilir sağlık hizmeti sunmak amacıyla sağladığı imkanları istismar ederek böyle alçakça bir vahşeti gerçekleştirmiştir. Devletimiz de ilk andan itibaren harekete geçmiş, gereken her türlü adımı atmıştır. Şunu da söylemek isterim ki, böyle bir barbarlığı yapanlardan işledikleri suçların hesabı en ağır biçimde hukuk önünde sorulacaktır." dedi.

"Gerekli talimatları çok net biçimde verdim"

Erdoğan, "Maddi menfaat temin etmek gayesiyle, masum bebeklerin hayatıyla oynayan bu canilerin bir daha gün yüzü görmemesi için Cumhurbaşkanı olarak ben de konunun bizzat takipçisi olmaya devam edeceğim. Sağlık ve Adalet bakanlarımızla yaptığım görüşmede, kendilerine gerekli talimatları çok net biçimde verdim. Bir kez daha evlatlarını kaybeden ailelerimize başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.