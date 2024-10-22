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Gündem
AA 22.10.2024 17:20

Türkiye ile BAE ve Fildişi Sahili arasında askeri iş birliği anlaşması

Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Fildişi Sahili arasında Askeri İş Birliği Çerçeve Anlaşması imzalandı.

Türkiye ile BAE ve Fildişi Sahili arasında askeri iş birliği anlaşması
[Fotograf: AA]

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, SAHA EXPO 2024'e katılan BAE Savunma İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Muhammed bin Mubarek Fadıl el-Mezrui ile bir görüşme gerçekleştirdi.

İstanbul Fuar Merkezi'ndeki görüşmenin ardından iki bakan, Askeri İş Birliği Çerçeve Anlaşması'nı imzaladı.

Fildişi Sahili

Türkiye ile Fildişi Sahili arasında Askeri Eğitim ve İşbirliği Anlaşması imzalandı.

İki ülke arasındaki anlaşmaya, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile Fildişi Sahili Savunma Bakanı Tene İbrahim Katara imza attı.

Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı'nın (SAHA EXPO 2024) düzenlendiği İstanbul Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilen imza töreninin ardından iki bakan, bakanlık armalarını karşılıklı hediye etti.

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BAE Milli Savunma Bakanlığı Yaşar Güler Saha Expo
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