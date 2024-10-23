Norovirüs aşısı için ilk denemeler başladı

Norovirüs genellikle birkaç gün içinde kendiliğinden geçse de, özellikle yaşlılar, bağışıklık sistemi zayıf olanlar ve çocuklar için ciddi sonuçlar doğurabiliyor.

Dr. Patrick Moore'a göre, dünya genelinde yılda yaklaşık 685 milyon vaka ve 200 bin ölüm yaşanıyor.

İngiltere'de ise her yıl yaklaşık 4 milyon vaka görülüyor ve 12 bin kişi hastaneye kaldırılıyor.

İki yıl boyunca denemeler sürecek

Yeni aşı, Nova 301 adı verilen bir faz 3 klinik denemede test ediliyor. İki yıl sürecek bu deneme, 60 yaş üzeri bireyler başta olmak üzere 25 bin kişiyi kapsayacak. İngiltere, İskoçya ve Galler'de 27 sağlık merkezinde denemeler yapılacak, ayrıca mobil birimler de kullanılacak.

Aşının denemesinde, katılımcıların yarısına yeni aşı, diğer yarısına ise plasebo verilecek. Aşı, Moderna tarafından geliştirilen mRNA teknolojisine dayanıyor ve COVID-19 aşılarında kullanılan yöntemin bir benzeri. Bu yöntemle, vücutta virüsle savaşacak antikorlar üretiliyor.

Aşının potansiyel faydaları

Aşı denemelerinde en az yüzde 65'lik bir etkinlik oranı bekleniyor. Eğer başarılı olursa, 2026 yılında pazarlama onayı için başvuru yapılacak ve aşı, gençler ve çocuklar üzerinde de denenecek.

Prof. Saul Faust, bu aşının özellikle bakım evlerinde salgınları engelleyerek, insanların sevdiklerini ziyaret etmeye devam etmesine olanak tanıyacağını belirtiyor.