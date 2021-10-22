Teröre karşı 'artık yeter' dediler. Tel Rıfat'taki PKK/YPG işgalinin son bulması çağrısını yaptılar. Azez'de yaşayan Tel Rıfatlı siviller, terör örgütü PKK/YPG işgalini protesto için gösteri düzenledi.

Gösteride teröre lanet sloganları atıldı

6 yıldır çadırlarda yaşamak zorunda kalan Tel Rıfatlılar artık bölgelerinin özgürleştirilmesini isteyen gösteriler yapıyor. Hem Türk bayrakları hem de Suriye Milli Ordusu bayrakları açarak Türk Silahlı Kuvvetleri'nden destek talep ediyor. Azez'in Siccu kasabasında Cuma namazı çıkışında düzenlenen gösteride teröre lanet sloganları atıldı.

Azez'de PKK/YPG protestosu



Suriye'de terör örgütünün işgali altındaki Tel Rıfat'tan kaçan siviller evlerine geri dönecekleri günün hayalini kuruyor. Azez'deki çadır kentlerde yaşam mücadelesi veren Tel Rıfatlılar gösteri düzenledi. pic.twitter.com/0FTpvHvoBu — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) October 22, 2021

Topraklarından zorla göç ettirilen ve terör örgütünü protesto eden Tel Rıfatlılar duygularını şöyle dile getirdiler;

"Teröristler evlerimizi işgal etti. Biz burada çadırlarda sürünürken onlar bizim evlerimizde keyif sürüyor. Tel Rıfat'taki işgalciler bir an önce çıkarılmalı ve Tel Rıfat kendi halkına teslim edilmeli."

"Ne Esed rejimini ne de terör örgütü PKK'yı topraklarımızda istemiyoruz. Bugün buraya öfkemizi haykırmaya geldik. Tüm dünyaya sesleniyorum rejime ve terör örgütlerine yardım etmeyin."

Binlerce sivil Azez'deki çadır kentlerde yaşam mücadelesi veriyor

Suriye'nin Tel Rıfat ilçesi Şubat 2016'da terör örgütü PKK/YPG tarafından işgal edildi.

Binlerce sivil bölgeyi terk ederken, terör örgütü boşalan evlere kendi yandaşlarını yerleştirdi. Tel Rıfat, terör örgütünün saldırı üssüne dönüşürken kaçan siviller ise Türkiye sınırında, Azez'deki çadır kentlerde yaşam mücadelesi veriyor.