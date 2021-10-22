Haber Giriş: 22 Ekim 2021 Cuma 17:30Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kazakistan’dan kediler için COVID-19 aşısı
[Fotoğraf: AA]
Kazakistan’da kediler için koronavirüs aşısı geliştirildi. Söz konusu aşının kediler üzerinde denemesinin yapıldığı belirtildi.
Kazakistan'da Ulusal Tarım Araştırma Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren Uluslararası Aşı Merkezi tarafından kediler için geliştirilen NARUVAX-C19 (pets) alt ünite aşısı, başkent Nur Sultan’da düzenlenen Uluslararası Tarım Fuarı’nda tanıtıldı.
Tanıtım töreninde yapılan açıklamaya göre, bazı evcil hayvanlarda ve özellikle kedilerde COVID-19 riski yüksek ve bu hayvanların virüsün mutasyonuna sebep olabilecek potansiyeli bulunuyor.
Söz konusu aşının kediler üzerinde denemesinin yapıldığı belirtilen açıklamada, "Tamamen güvenli olduğu ve COVID-19’a karşı koruma sağladığı tespit edildi. Bu aşı sayesinde hayvanlarımızı virüsten koruyabileceğimizi umuyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Etiketler: Koronavirüs Koronavirüs Aşısı Kazakistan
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