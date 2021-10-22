Kazakistan'da Ulusal Tarım Araştırma Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren Uluslararası Aşı Merkezi tarafından kediler için geliştirilen NARUVAX-C19 (pets) alt ünite aşısı, başkent Nur Sultan’da düzenlenen Uluslararası Tarım Fuarı’nda tanıtıldı.

Tanıtım töreninde yapılan açıklamaya göre, bazı evcil hayvanlarda ve özellikle kedilerde COVID-19 riski yüksek ve bu hayvanların virüsün mutasyonuna sebep olabilecek potansiyeli bulunuyor.

Söz konusu aşının kediler üzerinde denemesinin yapıldığı belirtilen açıklamada, "Tamamen güvenli olduğu ve COVID-19’a karşı koruma sağladığı tespit edildi. Bu aşı sayesinde hayvanlarımızı virüsten koruyabileceğimizi umuyoruz." ifadeleri kullanıldı.