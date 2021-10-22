Abdullah, Mahmut, Muhammed ve diğerleri. İsimleri farklı ama hikayeleri aynı. Onlar, Suriye'deki iç savaşın yetim bıraktığı çocuklar.

Suriye'deki iç savaş en çok çocukları vurdu. Milyonlarcası savaşın izlerini minik bedenlerinde taşırken birçoğu da anne babalarını kaybederek yetim kaldı. Türkiye savaşın yetim çocuklarına sahip çıkmaya devam ediyor.

Mehmetçiğin başarılı operasyonlarıyla terörden temizlenen bölgelerde yetim çocuklar için merkezler kuruldu. Onlardan biri de Tel-Abyad'daki Hazreti Osman Hafızlık ve Yetim Eğitim Merkezi.

"Yetim çocuklarımızı en güzel şekilde geleceğe hazırlamaya çalışıyoruz"

Yetim Eğitim Merkezi'nin sorumlusu İsmail Aykut, savaşın en büyük mağdurları olan yetim çocuklara sahip çıkmanın, onları barındırmanın büyük onur verdiğini belirterek şunları kaydetti;

"Devletimizin Fırat Kalkanı Harekatıyla, Zeytin Dalı Harekatıyla, Barış Pınarı Harekatıyla güvenli hale getirdiği İdlib, Azez, Cerablus ve Tel-Abyad'da yetimhaneler kurarak buradaki yetim çocuklarımıza hem okul derslerini takviye edecek dersler veriyoruz. Hem de dini değerler eğitimi vererek geleceğe en güzel şekilde hazırlamaya çalışıyoruz."

Türkçe de öğreniyorlar

Merkezde 100 yetim çocuk hayata hazırlanıyor. Çocuklar yetimhanede Türkçe de öğreniyor. Yetimhanedeki çocuklar ders dışındaki vakitlerini oyun oynayarak geçiriyor. En çok futbol oynamayı seviyorlar.

Yetimhanede kalan çocuklar ise duygularını şöyle dile getiriyor;

"Adım Muhammed Naimi. Halep'te yaşıyorduk babam vefat etti. Buraya getirildim, burayı çok seviyoruz. Burada Kuran-ı Kerim, fıkıh , hadis ilmini öğreniyoruz."

"Ben Abdurrahman. Deyrizor bölgesinde yaşıyorduk. Babamı kaybettim. Hayrat Yardım beni bu medreseye kabul etti. Türkiye'ye bize bu imkanı sağladığı için teşekkür ediyoruz. Biz burayı çok sevdik tıpkı kendi evimiz gibi."

"Benim adım Mahmut. Rakkada ailemle yaşıyordum. Ailemi kaybettim. 4. Sınıfa gidiyorum. Okuldan dönüşte burada yemeğimiz hazır oluyor. Türkiye'ye teşekkür ederim."

Kamera: Erkan Günay