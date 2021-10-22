Haber Giriş: 22 Ekim 2021 Cuma 15:46Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Kabe'de sosyal mesafesiz ilk cuma namazı
Mekke'de bulunan Mescid-i Haram’da koronavirüs salgını nedeniyle 1 buçuk yılın ardından sosyal mesafesiz ilk cuma namazı kılındı.
Suudi Arabistan'ın Mekke kentindeki Mescid-i Haram’da COVID-19 salgını nedeniyle 1 buçuk yılın ardından sosyal mesafesiz ilk cuma namazı kılındı.
Namaza gelen Müslümanlar maskelerini takarak namazını eda etti.
Suudi Arabistan, geçtiğimiz hafta COVID-19'a karşı 2 doz aşı yaptıranlar için tedbirlerin gevşetilmesine yönelik karar almıştı.
Karar kapsamında Mekke’deki Mescid-i Haram ve Medine'deki Mescid-i Nebevi'nin pazar günü 17 Ekim’den itibaren tam kapasiteyle ibadete açılmasına izin verilmişti.
Etiketler: Kabe Koronavirüs Mekke
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