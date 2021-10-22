Haber Giriş: 22 Ekim 2021 Cuma 15:20Son Güncelleme: Kaynak: İHA, Reuters
Elektrikler kesildi, hız treni 3 saat tepede kaldı
Japonya’nın Osaka şehrindeki tema parkında yaşanan elektrik kesintisi nedeniyle 35 kişi dev hızlı tren hattının tepesinde mahsur kaldı. Yolcular, 3 saat süren operasyonla tahliye edildi.
Osaka şehrindeki bir tema parkında yaşanan elektrik kesintisi, korku dolu anlara neden oldu.
Parktaki 35 kişi, dev hızlı tren hattının tepesinde mahsur kaldı. Yerel saatle 12.45 sularında yaşanan olayın ardından dakikalarca elektriklerin gelmesini bekleyen yolcular, yaklaşık 3 saat süren kurtarma operasyonunun ardından tahliye edilebildi.
Bölgeye elektrik sağlayan Kansai Elektrik Dağıtım A.Ş., bölgede meydana gelen kesintiden 3 bin 200 kişinin etkilendiğini duyurdu.
Etiketler: Japonya
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