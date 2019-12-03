Terör örgütü PKK/YPG, Suriye'de işgal ettiği yerlerde her türlü eğitime yasak koydu. Okulları karargah yaptı, halkın camilere gitmesini engelledi.

Teröristlerden temizlenen Tel Abyad'da, camiler ibadete açıldı. Çocuklar yeniden Kur'an-ı Kerim öğrenmeye başladı. Barış Pınarı Harekatı'nın ardından artık ilçedeki camilerde çocukların sesi yükseliyor.

Tel Abyad Musab Bin Ubeyr Camii'nde 100 çocuk, ilçedeki diğer 7 camide de 500 çocuk Kur'an-ı Kerim eğitimi alıyor.

Terör örgütünden temizlenen Tel Abyad'da hayat hızla normale dönüyor.

Mehmetçik, bölgede huzur ve güven ortamının sağlanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Haber: Bülent Çulcuoğlu

Kamera: Oğuz Karatoprak