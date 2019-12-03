Tel Abyad'da çocuklar camilerde Kur'an-ı Kerim öğreniyor03 Aralık 2019 Salı 14:11 - Son Güncelleme 03 Aralık 2019 Salı 16:54
Teröristlerin işgal ettiği dönemde Tel Abyad'da dini eğitim de yasaktı. Teröristlerden temizlenen ilçede artık çocuklar rahatça camilere giderek eğitim alabiliyor.
Terör örgütü PKK/YPG, Suriye'de işgal ettiği yerlerde her türlü eğitime yasak koydu. Okulları karargah yaptı, halkın camilere gitmesini engelledi.
Teröristlerden temizlenen Tel Abyad'da, camiler ibadete açıldı. Çocuklar yeniden Kur'an-ı Kerim öğrenmeye başladı. Barış Pınarı Harekatı'nın ardından artık ilçedeki camilerde çocukların sesi yükseliyor.
Tel Abyad Musab Bin Ubeyr Camii'nde 100 çocuk, ilçedeki diğer 7 camide de 500 çocuk Kur'an-ı Kerim eğitimi alıyor.
Terör örgütünden temizlenen Tel Abyad'da hayat hızla normale dönüyor.
Mehmetçik, bölgede huzur ve güven ortamının sağlanması için çalışmalarını sürdürüyor.
Haber: Bülent Çulcuoğlu
Kamera: Oğuz Karatoprak